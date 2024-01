Radware Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Radware-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Radware-Aktie. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Radware. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25 USD, was ein Aufwärtspotential von 53 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung zu Radware in sozialen Plattformen ist überwiegend positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Radware aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Auch auf dieser Basis ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Radware mit einer Rendite von -15,54 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Radware mit 26,14 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.