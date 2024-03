Radware Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Radware, ein Unternehmen im Bereich der Kommunikationsausrüstung, wurde in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Thema kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Radware als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 121,7 insgesamt 76 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 69,31. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "schlecht".

Die technische Analyse zeigt hingegen ein positives Bild, da der gleitende Durchschnittskurs bei 17,36 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,75 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +8,01 Prozent und der GD50 liegt bei +1,9 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Unternehmen in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat Radware in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,73 Prozent gezeigt. Im Branchenvergleich liegt die Underperformance bei -948,05 Prozent und im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor bei -518,72 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "schlecht" bewertet.