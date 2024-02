Radius Gold Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Dividendenrendite für Radius Gold beträgt derzeit 0 Prozent in Relation zum Aktienkurs und liegt nur leicht unter dem Durchschnittswert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ein eher negatives Bild für Radius Gold. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Radius Gold. Die Anleger waren überwiegend optimistisch eingestellt, was auch durch die überwiegend positiven Nachrichten der letzten Tage bestätigt wird. Unsere Stimmungsanalyse führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Bereich "Materialien" ergibt sich, dass Radius Gold mit einer Rendite von -34,21 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Radius Gold mit 11,6 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.