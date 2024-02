Radius Gold Aktie: Jetzt geht’s rund!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Radius Gold ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Radius Gold-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,37, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Radius Gold bei einem Wert von 60. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 331,73) ist die Aktie unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Radius Gold in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,21 Prozent erzielte. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ist dies eine Underperformance von -12,61 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -21,6 Prozent hatte, liegt Radius Gold 12,61 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz ist festzustellen, dass es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Radius Gold gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Radius Gold daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.