Radisson Mining Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Für die Radisson Mining-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (50) zeigt, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Radisson Mining nach der RSI-Bewertung.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie fällt auf, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert für Radisson Mining.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Radisson Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,18 CAD liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,21 CAD deutlich darüber liegt (+16,67 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,2 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating für Radisson Mining.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für die Radisson Mining-Aktie.