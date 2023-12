Radisson Mining Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Radisson Mining liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,62 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 96 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 320. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Radisson Mining wurde auch analysiert. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse und den Relative Strength-Index (RSI) liegt der RSI bei 50, was auf eine "Neutrale" Einstufung hinweist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutrale" Einschätzung hin.

In einem Branchenvergleich hat Radisson Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,15 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +58,72 Prozent für Radisson Mining. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor hat das Unternehmen eine Überperformance von 58,72 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.