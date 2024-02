Radisson Mining Aktie: Jetzt aber!

In den letzten vier Wochen konnte bei Radisson Mining eine Verbesserung der Stimmungslage in den sozialen Medien verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat leicht abgenommen. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Radisson Mining-Aktie mit 13,62 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (336,07). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 0,18 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,19 CAD, was einer Steigerung von 5,56 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,2 CAD, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Radisson Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,54 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Radisson Mining in Bezug auf die Stimmungslage und die fundamentale Analyse positiv bewertet wird, während die technische Analyse und die Dividendenrendite gemischte Bewertungen erhalten.