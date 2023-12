Radisson Mining Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als überverkauft, zwischen 70 und 100 als überkauft und dazwischen als neutral. Der RSI von Radisson Mining liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 44,44. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für Radisson Mining abgegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Radisson Mining festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Radisson Mining für dieses Kriterium daher mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Radisson Mining liegt bei 0 Prozent, was 3,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 3 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Radisson Mining mit einer Rendite von 48,15 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,45 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Radisson Mining mit 59,6 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.