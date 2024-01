Radiopharm Theranostics Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

In den letzten vier Wochen gab es bei Radiopharm Theranostics eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Dies führt dazu, dass die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen jedoch, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Radiopharm Theranostics gesprochen wurde. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Radiopharm Theranostics bei 0,091 AUD liegt und damit um -17,27 Prozent unter dem GD200 (0,11 AUD) liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt jedoch einen Kurs von 0,08 AUD, was ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Radiopharm Theranostics derzeit mit einem Wert von 11,54 überverkauft ist, was als "Gut" signalisiert wird. Auch der RSI25-Wert von 30 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".