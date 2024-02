Radiopharm Theranostics Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der Radiopharm Theranostics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,09 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,057 AUD, was einer Abweichung von -36,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (0,07 AUD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, mit einer Abweichung von -18,57 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien über Radiopharm Theranostics beobachtet. Das Stimmungsbarometer zeigt einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhält insgesamt weniger Aufmerksamkeit als üblich, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Radiopharm Theranostics aktuell als überkauft gilt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie von "Schlecht" aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.