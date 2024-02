Radiopharm Theranostics Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Analyse von Radiopharm Theranostics wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage) bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 69,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Radiopharm Theranostics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihr ein "Neutral"-Rating zugewiesen. Ebenso verhält es sich mit dem 25-Tage-RSI, der bei 68,33 liegt und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei positive Themen an fünf Tagen dominierten und negative Themen an drei Tagen überwogen. Insgesamt wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Radiopharm Theranostics-Aktie (0,063 AUD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,1 AUD) liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 AUD), was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Radiopharm Theranostics-Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.