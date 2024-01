Radient Aktie: Das wird teuer!

In den letzten 12 Monaten erzielte die Radient-Aktie eine Performance von -91,67 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -23 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -68,67 Prozent für Radient entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -21,33 Prozent im letzten Jahr. Radient liegt 70,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert, was sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite für Radient beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den sozialen Medien wurde Radient in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -50 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Radient-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Radient-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik führt.