Radient Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Radient hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -91,67 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -76,99 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Nahrungsmittel"-Branche liegt Radient um 75,11 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Radient liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50 und bestätigt somit die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Radient mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,88 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als sonst. Daher erhält die Radient-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Gesamteinschätzung für Radient aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich in allen Kategorien auf "Neutral" steht.