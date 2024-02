Radient Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Beurteilung des Überkaufs oder Überverkaufs eines Titels verwendet. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei einem überverkauften Titel Kursgewinne wahrscheinlicher sind. Bei Radient wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Radient weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und bestätigt somit die "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Radient-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,01 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,005 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine Abweichung von -50 Prozent und führen somit zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Radient wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Meinungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Radient im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,88 % eine Rendite von 0 % aus, was 1,88 Prozentpunkte weniger als im Branchendurchschnitt bedeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.