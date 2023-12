Radient Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Anleger-Sentiment zu Radient war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung und auch in den vergangenen Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhalten.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Radient-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,01 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 CAD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -50 Prozent und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -50 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird Radient sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass Radient neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Radient derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,9 Prozent. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche.