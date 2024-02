Radient Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Radient auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen, ob es starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation gibt. Für Radient hat sich die Stimmung in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig bewertet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Radient in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -91,67 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -18,45 Prozent gefallen sind, zu einer Underperformance von -73,21 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,59 Prozent hatte, liegt Radient mit einer Unterperformance von 73,08 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Radient aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,88 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,88 Prozent zur Radient-Aktie und zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.