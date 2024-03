Radient Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gegenüber Radient eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich an vier Tagen hauptsächlich auf positive Themen, wobei es keine negativen Beiträge gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Radient daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Radient von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet, und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Gesamtbewertung ergibt damit für Radient in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Dividende: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist Radient auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 1,88 Prozentpunkte niedriger ist als der durchschnittliche Wert von 1,88 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") weist Radient mit einer Rendite von -91,67 Prozent eine um mehr als 74 Prozent niedrigere Rendite auf. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,36 Prozent. Auch hier liegt Radient mit 76,31 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.