Radient Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Radient-Aktie zeigt momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,88 Prozent. Das bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs um -50 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Radient liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung für die Radient-Aktie.