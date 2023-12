Radient Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Radient-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 50 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Radient basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung für Radient war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch die besprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Radient-Aktie in den letzten 12 Monaten um mehr als 69 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche ist die Rendite von Radient mit 64,78 Prozent deutlich niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Radient bei 0,01 CAD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,005 CAD liegt, was einem Abstand von -50 Prozent entspricht. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von -50 Prozent und führt somit zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.