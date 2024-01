Radient Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge verzeichnen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Radient ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass Radient weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI25 liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Radient in den letzten 12 Monaten eine Performance von -91,67 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche durchschnittlich einen Rückgang um -23 Prozent, was einer Underperformance von -68,67 Prozent für Radient in diesem Branchenvergleich entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -21,33 Prozent. Radient lag 70,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Radient eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Radient in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.