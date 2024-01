Radient Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von Radient im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt eine Rendite von -91,67 Prozent, was mehr als 72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu liegt die "Nahrungsmittel"-Branche mit einer mittleren Rendite von -24,25 Prozent, und Radient liegt auch hier mit 67,42 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Sentiment und Buzz um Radient zeigen in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

In Bezug auf die Dividende weist Radient derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,79%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Radient beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was dazu führt, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Radient daher in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.