Radient Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Dies wird für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufgezeichnet. Aktuell zeigt die Radient-Aktie einen RSI-Wert von 50, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI-Analyse daher die Bewertung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Radient eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse einer Aktie kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses verwendet werden, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Radient-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,01 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,005 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,01 CAD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Radient-Aktie somit bei der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Radient im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Radient. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.