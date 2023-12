Radient Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Radient hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -91,67 Prozent verzeichnet, was mehr als 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für den Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Ebenso liegt die Rendite von Radient mit 64,82 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -26,85 Prozent für die "Nahrungsmittel"-Branche. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Aktienkurse beeinflussen. Analysten haben die Stimmung rund um Radient in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Radient-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 CAD deutlich darunter liegt (-50 Prozent). Diese Berechnung ergibt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Radient derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Nahrungsmittel. Die Differenz beträgt 1,79 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,79 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.