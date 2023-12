Radient Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse der Radient-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 CAD deutlich darunter liegt, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,01 CAD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs um -50 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Radient-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Radient in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" zeigt sich, dass Radient mit einer Rendite von -91,67 Prozent mehr als 69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Rendite von Radient mit -64,82 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Radient derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.