Radiant Logistics Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten zwölf Monaten hat die Radiant Logistics-Aktie eine gute Bewertung von einem Analysten erhalten. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 73,91 Prozent steigen könnte. Die Empfehlung lautet daher "Gut".

Die technische Analyse zeigt jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 6,42 USD, während der aktuelle Kurs bei 5,75 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund einer Distanz von -10,44 Prozent zum GD200 und -9,59 Prozent zum GD50.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur Luftfracht- und Logistikbranche hat die Radiant Logistics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,3 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum Industriesektor liegt die Aktie jedoch um 231,23 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.