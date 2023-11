Radiant Logistics Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs von Radiant Logistics zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -4,13 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Luftfracht und Logistik-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,52 Prozent, wobei Radiant Logistics mit 6,65 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Radiant Logistics als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 10,27 insgesamt 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 22,03 im Segment Luftfracht und Logistik. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Radiant Logistics-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 47, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (44,55) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung nach RSI führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Radiant Logistics eher neutral diskutiert, mit positiven Diskussionen an einem Tag und größtenteils neutralen Diskussionen an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Neutral" führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Radiant Logistics insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.