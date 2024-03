Radiant Logistics Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Aktienanalyse: Radiant Logistics mit gemischten Bewertungen

Investoren, die aktuell in die Aktie von Radiant Logistics investieren, könnten bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik einen geringeren Ertrag von 5,02 Prozentpunkten erzielen. Dies deutet auf niedrigere Dividenden des Unternehmens hin, was eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Die Analysteneinschätzungen für die Aktie der Radiant Logistics waren in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv, mit einer "Gut"-Einstufung von 1 und 0 neutralen oder negativen Bewertungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 10 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 86,92 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Radiant Logistics als unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,88, was 21 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,66 im Segment Luftfracht und Logistik. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Radiant Logistics in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren. Die Aktie steht aktuell im normalen Fokus der Anleger, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Radiant Logistics gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividenden, Analysteneinschätzungen, fundamentale Analyse und Sentiment in den sozialen Medien. Dies bietet Anlegern verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.