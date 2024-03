Radiant Logistics Aktie: Am Scheideweg

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Radiant Logistics in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Radiant Logistics wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Radiant Logistics diskutiert. An einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Radiant Logistics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 68,09 Punkten, was bedeutet, dass die Radiant Logistics-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,33), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Radiant Logistics eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Radiant Logistics bei 19,05, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,52 liegt. Damit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.