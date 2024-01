Radiance Holdings Co Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Radiance-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs bei 3,6 HKD liegt und somit einen Abstand von -2,96 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 3,71 HKD aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 3,48 HKD ergibt sich eine Differenz von +3,45 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine signifikante Tendenz im vergangenen Monat, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Intensität der Diskussionen über die Radiance-Aktie hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde Radiance in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet, was zu der Schlussfolgerung einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Radiance-Aktie zeigt Werte von 62 für die letzten 7 Tage und 45,26 für die letzten 25 Handelstage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse somit eine "Neutral"-Einstufung für die Radiance-Aktie.