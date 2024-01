Radian Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Radian erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aktuellen Berichten zufolge kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was das Rating für das Radian-Wertpapier aus dem letzten Monat als "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) kennzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier beträgt 26,67 USD, was zu einem Abwärtspotential von -7,57 Prozent führt, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 28,85 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Radian in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Radian auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen überwogen haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. In Anbetracht dieser Faktoren ist die Redaktion der Meinung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Radian beträgt 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" als unterbewertet betrachtet werden kann. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Radian in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 57,37 Prozent, was eine Outperformance von +38,67 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie, was auf die überdurchschnittliche Performance im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen hinweist.