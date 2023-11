Radian Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Aktie von Radian wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten gaben 0 eine positive, 2 eine neutrale und 0 eine negative Bewertung ab. Auch die jüngsten Bewertungen fielen neutral aus, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 26 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 2,81 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 25,29 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 7,63 ist Radian deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 50, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Radian eine Performance von 26,11 Prozent, was einer Outperformance von +20,57 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 2,17 Prozent deutlich höher. Aufgrund dieser Überperformances wird Radian in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 77,6 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie bedeutet. Der RSI25 liegt hingegen bei 47,81, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.