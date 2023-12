Radian Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Radian hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,37 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +38,29 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche darstellt. Im Vergleich dazu hatte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 11,71 Prozent im letzten Jahr, und Radian lag 45,66 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Radian bei 7,63 liegt, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 56,87 eine deutliche Unterbewertung bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Radian derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 25,52 USD, während der Kurs der Aktie bei 28,55 USD liegt, was einer Überperformance von +11,87 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 26,37 USD zeigt eine Abweichung von +8,27 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Radian in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu dieser Einschätzung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Radian aufgrund seiner überdurchschnittlichen Performance, der fundamentale Unterbewertung und der positiven technischen Analyse als attraktive Anlagemöglichkeit angesehen werden kann.