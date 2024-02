Radian Aktie: Ruhe bewahren!

Die Dividende von Radian weist laut Analysten eine negative Differenz von -2,19 Prozent zum Branchendurchschnitt auf. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Diskussionsintensität über Radian im Internet hat laut einer längerfristigen Betrachtung stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um das Unternehmen.

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Radian überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Unternehmen jedoch weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Radian-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Radian-Aktie als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von +3,16 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird hingegen als "Neutral" bewertet, da hier eine Differenz von -3,48 Prozent vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.