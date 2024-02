Radian Aktie: Reine Nervensache!

Die Analysteneinschätzung für die Radian-Aktie zeigt, dass insgesamt ein "Neutral" vorliegt, basierend auf Empfehlungen von 0 Kauf-, 2 Neutral- und 0 Verkaufseinstufungen in den letzten 12 Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Radian liegt bei 28 USD, was einem erwarteten Anstieg von 0,86 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 27,76 USD liegt. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

Die Sentiment-Analyse und der Buzz im Internet zeigen interessante Ergebnisse für Radian. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Faktoren.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen in sozialen Medien basiert, zeigt überwiegend positive Themen in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Radian-Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Radian-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 26,54 USD lag, während der aktuelle Schlusskurs bei 27,76 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage als auch der aktuelle Schlusskurs führen zu einer "Neutral"-Einstufung für die Radian-Aktie in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Radian-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen und Einschätzungen.