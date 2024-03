Radian Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Finanzkennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Radian zeigt sich in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 2 Bewertungen der letzten zwölf Monate ergibt ein neutrales Rating für die Radian-Aktie. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um etwa 10,69 Prozent fallen könnte, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Radian-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer guten Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Radian eingestellt sind, was auch durch die hauptsächlich positiven Nachrichten über das Unternehmen bestätigt wird. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Radian daher eine positive Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Radian aufgrund der verschiedenen Faktoren und Analysen mit einem positiven Rating bewertet.