Radian Aktie: Immer mit der Ruhe

Im vergangenen Jahr erhielt Radian insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Es gab keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf der Kursprognose von 26,67 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -8,8 Prozent. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch die Dividendenpolitik der Aktie wird als "Schlecht" bewertet, da Radian niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt ausschüttet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die technische Analyse deutet auf eine positive Bewertung hin, da sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs liegen.

Insgesamt wird Radian auf Basis der Analystenbewertung, Dividendenpolitik, Anlegerstimmung und technischen Analyse mit einem "Neutral"- bis "Gut"-Rating versehen.