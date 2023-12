Radian Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Aktie von Radian wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 7,63 liegt sie insgesamt 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der bei 56,81 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Radian liegt aktuell bei 20,27 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,56, was bedeutet, dass Radian weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Radian-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Bei Radian zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Radian im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,11 Prozent erzielt, was 15,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 17,42 Prozent, und Radian übertrifft diesen Wert um 8,69 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.