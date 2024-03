Radcom Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Radcom liegt bei 16,21, was zu einer Einstufung als "gut" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 35,6, was auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Radcom beträgt 0 Prozent, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) wird Radcom als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 113,56, was einem Abstand von 106 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,16 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Es gab zwei positive und vier negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Radcom daher eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "neutral" bewertet.