Radcom Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Radcom wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,02 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,06 USD) um -10,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Über die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,97 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +1,13 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Radcom bei 108,65, was über dem Branchendurchschnitt (58,86) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Radcom veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Radcom, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt zudem, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen neutral war. Somit erhält die Radcom-Aktie ein "Neutral"-Rating.