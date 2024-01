RadNet Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Radnet war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die Kommunikation negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Radnet insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 35 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 1,27 Prozent. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Radnet über einen längeren Zeitraum deuten auf ein unterdurchschnittliches Stimmungsbild hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Radnet-Aktie liegt bei 54, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Radnet.