Rackspace Technology Inc Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Anleger von Rackspace wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber dem Unternehmen eingestellt, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rackspace daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Rackspace in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aufgrund der Intensität der Beiträge erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über Rackspace war jedoch im normalen Bereich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Aktie führt.

Die Analysten bewerten die Rackspace-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (3,9 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 98,98 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Rackspace-Aktie einen Wert von 45,68 für den RSI7 (sieben Tage) und 38,99 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Rackspace daher unterschiedliche Bewertungen, von "Schlecht" bis "Gut", basierend auf verschiedenen Analysen und Indikatoren.