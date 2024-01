Rackspace Technology Inc Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Rackspace Analystenbewertungen und Anlegerstimmung

In den letzten zwölf Monaten erhielt Rackspace insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 117,88 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Rackspace in den letzten Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird Rackspace derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Aktienkurs um -1,1 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage deutet jedoch auf einen positiven Wert hin.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen, wobei die Diskussionsintensität als "Schlecht" und die Rate der Stimmungsänderung als "Gut" bewertet werden.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Rackspace basierend auf den Analystenbewertungen, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz im Internet.