Rackspace Technology Inc Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse der Rackspace-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 2 USD liegt, was einer Entfernung von +10,5 Prozent vom GD200 (1,81 USD) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 1,75 USD, was einen Abstand von +14,29 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Rackspace insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Dabei setzt sich diese Bewertung aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose von 3,9 USD für das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 95 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Rackspace-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu Rackspace veröffentlicht wurden. Dies, zusammen mit den positiven Diskussionen in den letzten Tagen, führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Rackspace in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.