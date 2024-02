Rackla Metals Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Rackla Metals eingestellt waren. Es gab hauptsächlich negative Themen in der Diskussion, und es gab keine positiven Kommentare. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Rackla Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die Rackla Metals-Aktie sowohl in einem langfristigen Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,2 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,095 CAD liegt, was einer Abweichung von -52,5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,13 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -26,92 Prozent entspricht. Insgesamt wird Rackla Metals daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rackla Metals liegt bei 60, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 liegt bei 69, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Dividenden schüttet Rackla Metals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".