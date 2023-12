Rackla Metals Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rackla Metals zeigt an, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Rackla Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,14 Prozent erzielt, was 20,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,38 Prozent, wobei Rackla Metals aktuell 20,76 Prozent unter diesem Wert liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Rackla Metals von 0,15 CAD mit -31,82 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 0,15 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Rackla Metals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.