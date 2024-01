Racing Force Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Racing Force Spa auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Racing Force Spa in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Stimmung in Bezug auf Racing Force Spa als "Neutral" eingestuft werden muss.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Racing Force Spa-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 5,21 EUR. Dadurch liegt der letzte Schlusskurs (4,68 EUR) deutlich darunter (Unterschied -10,17 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert von 4,63 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+1,08 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält Racing Force Spa daher eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die Racing Force Spa-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Racing Force Spa-Aktie liegt bei 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Verglichen mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (51,49) zeigt sich ebenfalls, dass Racing Force Spa weder überkauft noch -verkauft ist und daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Racing Force Spa.

Sentiment und Buzz: Bei Racing Force Spa konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien registriert wurden, wird Racing Force Spa in beiden Kriterien mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Racing Force Spa für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.