Race Oncology Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Race Oncology-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 11, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Insgesamt wird daher ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen in Bezug auf Race Oncology war überwiegend negativ, und in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Race Oncology als durchschnittlich eingestuft werden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Race Oncology-Aktie aktuell bei 1,23 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Zudem weist der Aktienkurs selbst bei 0,85 AUD aus dem Handel einen Abstand von -30,89 Prozent auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.