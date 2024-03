Race Oncology Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Race Oncology in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Diskussion. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Es wurde weniger über Race Oncology diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit festzustellen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein schlechtes Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Race Oncology diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine schlechte Einschätzung. Damit erhält Race Oncology insgesamt eine schlechte Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Race Oncology. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 47,78 Punkte, was bedeutet, dass Race Oncology momentan neutral eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 31,61, dass Race Oncology weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie für beide RSI-Bewertungen eine neutrale Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Race Oncology sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung für die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren. Insgesamt wird Race Oncology daher mit einem guten Rating versehen.