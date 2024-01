Race Oncology Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Stimmung der Anleger bei Race Oncology ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Gespräche, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Race Oncology mit 0,835 AUD derzeit um -7,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -31,56 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Race Oncology liegt bei 38,1, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder überkauft noch -verkauft. Über den längeren Zeitraum von 25 Tagen bewegt sich der RSI bei 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Race Oncology in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufwies, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Veränderung erfahren, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Werts führt.