Race Oncology Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Race Oncology ist neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Race Oncology in den vergangenen Monaten nur eine schwache Diskussionsintensität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Race Oncology sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 35,14 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 55,71 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,06 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,75 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -29,25 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund eines Abstands von -5,06 Prozent.

Insgesamt wird die Aktie von Race Oncology somit mit einer Gesamtnote "Schlecht" bewertet, basierend auf den verschiedenen Faktoren der Analyse.